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Минтруд просят отложить уведомление сотрудников о выборе трудовой книжки
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РИА Новости

Минтруд просят отложить уведомление сотрудников о выборе трудовой книжки

03:29 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой перенести на более поздний срок уведомление сотрудников предприятий о выборе бумажной или электронной трудовой книжки. Письмо главы палаты есть в распоряжении РИА Новости.
Всем работодателям необходимо до 30 июня включительно письменно проинформировать работников о праве выбрать форму ведения трудовой книжки. До конца года работодатель должен получить соответствующее заявление.
"В связи с противоэпидемическими мероприятиями и работой в условиях самоизоляции уведомление работников становится затруднительным либо невозможным", - указывает Катырин.
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"В этой связи прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в вышеуказанный федеральный закон (439-ФЗ – ред.) в части переноса срока уведомления работников о необходимости выбора между бумажной трудовой книжкой и электронным аналогом до 30 сентября 2020 года", - пишет Катырин.
Если работник до конца года не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку. Для тех, кто впервые пойдет на работу после 1 января 2021 года, предусматривается ведение сведений в электронном виде, трудовая книжка им оформляться не будет.
По данным на 27 апреля работодатели передали в Пенсионный фонд России данные на 15 миллионов сотрудников для электронных трудовых.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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