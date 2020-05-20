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2020-05-20T03:12
https://ria.ru/20200520/1571705098.html
В Росгидромете опровергли закрытость информации о качестве воздуха
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РИА Новости

В Росгидромете опровергли закрытость информации о качестве воздуха

03:12 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновТрубы
Трубы
© РИА Новости / Максим Блинов
Трубы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты обнародуют и сообщают информацию о качестве воздуха в городах РФ, данные доступны по запросу и публикуются на сайте Росгидромета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Росгидромет не предоставляет данные о загрязнении атмосферного воздуха.
"На все случаи загрязнений окружающей среды Росгидромет оперативно реагирует и направляет информацию населению, органам власти и другим заинтересованным структурам. Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды в Российской Федерации публикуется в еженедельном, ежемесячном и ежегодном режимах", - уточнили в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, в данный момент Росгидромет участвует в реализации проекта "Чистый воздух", предусматривающего мониторинг атмосферы в 12 городах России с отображением данных в режиме реального времени. Для этих целей модернизируются 59 стационарных пунктов наблюдения и откроются восемь новых, работают семь мобильных лабораторий.
Как отметили в ведомстве, данные с автоматических станций загрязнения атмосферного воздуха будут доступны в режиме онлайн.
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РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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