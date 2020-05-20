В Росгидромете опровергли закрытость информации о качестве воздуха

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Росгидромет не предоставляет данные о загрязнении атмосферного воздуха.

"На все случаи загрязнений окружающей среды Росгидромет оперативно реагирует и направляет информацию населению, органам власти и другим заинтересованным структурам. Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды в Российской Федерации публикуется в еженедельном, ежемесячном и ежегодном режимах", - уточнили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, в данный момент Росгидромет участвует в реализации проекта "Чистый воздух", предусматривающего мониторинг атмосферы в 12 городах России с отображением данных в режиме реального времени. Для этих целей модернизируются 59 стационарных пунктов наблюдения и откроются восемь новых, работают семь мобильных лабораторий.