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В Приморье определили лидеров рейтинга муниципалитетов
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РИА Новости

В Приморье определили лидеров рейтинга муниципалитетов

03:09 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморье
Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Власти Приморья подвели итоги рейтинга муниципалитетов за 2019 год по ключевым показателям развития, три лидера получат гранты из краевого бюджета в общей сумме на 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости первый вице-губернатор региона – председатель краевого правительства Вера Щербина.
Власти Приморья во второй половине 2018 года в тестовом режиме запустили рейтинг муниципалитетов, основными критериями которого в том числе являются задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным для достижения целевых показателей социального развития, направленных на повышение уровня и качества жизни населения. Власти собрали результаты по ряду параметров за 2019 год, среди которых - реализация национальных проектов в регионе, выявив лидеров.
"Первое место занял Спасск-Дальний, второе - Арсеньевский городской округ, третье - Хорольский муниципальный район. Три лидера получат сертификаты. В бюджете у нас заложено 100 миллионов рублей на первые три места. Первое -50 миллионов рублей, второе – 30 миллионов, третье – 20 миллионов рублей. Эти средства муниципалитеты будут направлять на цели, которые считают необходимыми", - сказала Щербина.
По ее словам, главы муниципалитетов получат сертификаты на будущей неделе на расширенном заседании правительства края. Среди аутсайдеров рейтинга 2019 года – Ольгинский, Пограничный, Кавалеровский районы, Дальнереченский городской округ. С руководителями этих территорий будет вестись работа, власти региона рассмотрят вопрос помощи там, где главы муниципалитетов не дорабатывают.
Щербина отметила, что за основу критериев рейтинга взят указ президента по оценке деятельности губернаторов и задачи, поставленные по нацпроектам. В том числе муниципалитеты края работают по вопросам демографии, в частности по снижению смертности – им поставили задачу достичь целевых показателей по диспансеризации.
"Кто-то справился на 100%, кто-то на 70%. Поставили задачи привлечения врачей, которых не хватает в муниципалитетах. В части образования мы выбрали критерии, которые можем посчитать, например, число детей до 3 лет, которые должны быть обеспечены детскими садами… Некоторые муниципалитеты справились блестяще, у них нет "неохваченных" детей. А некоторые ждут, когда сады построятся, и не ищут альтернативные варианты", - отметила Щербина.
Также главам муниципалитетов поставлены задачи по малому предпринимательству, жилью и городской среде, культуре, качеству жизни населения. Эти показатели в том числе контролируют общественные наблюдатели - они проверяют качество работ в районах, например, как построили детскую площадку.
"Самый главный критерий, по которому многие муниципалитеты "упали", - удовлетворенность населения. Глава района может делать высокие показатели, но население недовольно. Значит, он не дорабатывает или качество работы невысокое", - уточнила Щербина.
Она добавила, что грант для лидеров рейтинга будет предусмотрен в бюджете региона каждый год, но губернатор Олег Кожемяко уже дал поручение о корректировке показателей оценки этого ранжирования.
"Идеология не будет изменена - это оценка деятельности губернаторов, нацпроекты, инвестпоказатели. Но будем разделять критерии по "весу". Ситуация с коронавирусом также внесёт корректировку в оценку критериев в 2020 году. Мы посмотрим параметры, на которые можем оказать влияние", - добавила собеседница.
В Приморье действует госпрограмма "Экономическое развитие Приморского края" на 2020-2027 годы". Она направлена на обеспечение положительной динамики показателей экономического роста региона, рост валового регионального продукта, создание условий для работы бизнеса, вовлечение не менее 10,11 тысячи человек в сектор малого и среднего предпринимательства к 2027 году, создание условий для устойчивости бюджетов края и районов.
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