В Дагестане введут пропускной режим в районах, где не соблюдают изоляцию

"Глава Дагестана подчеркнул, что муниципалитеты, где наблюдается динамика роста, не должны выпасть из поля зрения. Кроме того, он предупредил, что в муниципалитетах с самой плохой обстановкой может быть введён более жесткий режим", - говорится в релизе пресс-службы правительства.

"Я уже готовлю такой вариант, чтобы где-то ввести жёсткую пропускную систему. Мы обеспечим порядок, но до этого нельзя доводить, и это зависит от нас с вами. Там же, где улучшается обстановка, нужно создавать более комфортные условия для жизни людей, но безопасные", - цитирует Васильева его пресс-служба.