В Дагестане введут пропускной режим в районах, где не соблюдают изоляцию

МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Власти Дагестана планируют ввести жёсткий пропускной режим в районах республики с плохой эпидобстановкой, где не соблюдают самоизоляцию, заявил глава региона Владимир Васильев.
"Глава Дагестана подчеркнул, что муниципалитеты, где наблюдается динамика роста, не должны выпасть из поля зрения. Кроме того, он предупредил, что в муниципалитетах с самой плохой обстановкой может быть введён более жесткий режим", - говорится в релизе пресс-службы правительства.
"Я уже готовлю такой вариант, чтобы где-то ввести жёсткую пропускную систему. Мы обеспечим порядок, но до этого нельзя доводить, и это зависит от нас с вами. Там же, где улучшается обстановка, нужно создавать более комфортные условия для жизни людей, но безопасные", - цитирует Васильева его пресс-служба.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.
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