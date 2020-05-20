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Туризм
2020-05-20T01:58
https://ria.ru/20200520/1571678872.html
В США в зоопарке родился редкий карликовый бегемот
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РИА Новости

В США в зоопарке родился редкий карликовый бегемот

01:58 20.05.2020
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© Страница San Diego Zoo в YouTubeСтоп-кадр из видео с новорожденным карликовым бегемотом в зоопарке Сан-Диего
Стоп-кадр из видео с новорожденным карликовым бегемотом в зоопарке Сан-Диего
© Страница San Diego Zoo в YouTube
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В зоопарке Сан-Диего впервые за тридцать лет родился карликовый бегемот, сообщает Travel & Leisure.
Четырехлетняя бегемотиха Мейбл родила детеныша 9 апреля. Он здоров, но пока еще не имеет имени.
За месяц вес малыша вырос с 5,5 до 11 килограммов. Смотрители говорят, что он уже научился задерживать дыхание под водой.
Отец детеныша, тринадцатилетний Элгон, не растит его вместе с матерью – эти животные не образуют семьи.
Увидеть питомцев зоопарка пока нельзя – заведение закрыто из-за пандемии COVID-19. Но в любом случае, работники смогут представить маму и малыша посетителям только после того, как ему исполнится два месяца.
Карликовые бегемоты — вымирающий вид, в мире их – не более 2,5 тысячи. Они обитают только в четырех странах: Кот-д'Ивуаре, Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, ведут преимущественно ночной образ жизни и проводят больше времени на суше, чем в воде.
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