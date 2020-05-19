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2020-05-19T19:36
https://ria.ru/20200519/1571697025.html
"Ура, свобода!" Врач увидела семью после полутора месяцев карантина
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РИА Новости
"Ура, свобода!" Врач увидела семью после полутора месяцев карантина
Старший врач раменской подстанции скорой помощи Виктория Шадт, спасая людей, сама заболела коронавирусом. Болезнь протекала нелегко: высокая температура, сильная боль в грудной клетке и пневмония. Вылечившись от COVID-19, Виктория впервые за полтора месяца встретилась со своей семьей.
2020-05-19T19:36
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14257288&type=mp4
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PT0M53S

"Ура, свобода!" Врач увидела семью после полутора месяцев карантина

19:36 19.05.2020
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Старший врач раменской подстанции скорой помощи Виктория Шадт, спасая людей, сама заболела коронавирусом. Болезнь протекала нелегко: высокая температура, сильная боль в грудной клетке и пневмония. Вылечившись от COVID-19, Виктория впервые за полтора месяца встретилась со своей семьей.
Ее маленькая дочь все это время жила с бабушкой и дедушкой в поселке около города Бронницы. Старший сын в армии. Сейчас врач снова выходит на дежурство, борьба с коронавирусом продолжается.
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