В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 419

САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Еще 54 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 419, сообщил во вторник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Девятнадцатого мая в Самарской области вылечились 54 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 419 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, 43 человека выписали из больниц, также выздоровели 11 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1568 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.