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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:52
https://ria.ru/20200519/1571695344.html
В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 419
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 419

18:52 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самара. Архивное фото
САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Еще 54 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 419, сообщил во вторник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Девятнадцатого мая в Самарской области вылечились 54 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 419 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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По информации оперштаба, 43 человека выписали из больниц, также выздоровели 11 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1568 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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