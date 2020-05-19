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2020-05-19T16:41
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Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики
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РИА Новости

Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики

16:41 19.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым перезапустить экономическое направление внешней политики страны, сообщила во вторник его пресс-служба.
"Глава государства поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, которое инициировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов", - сообщил офис президента по итогам совещания у Зеленского по привлечению инвестиций.
По мнению украинского лидера, продвижение экономических интересов Украины в мире должно стать одним из ключевых приоритетов страны. Президент также заявил, что малый и средний бизнес должен наравне с крупными предпринимателями иметь возможность выхода на международный рынок.
"Продвижение экономических интересов Украины в мире наравне с обеспечением национальной безопасности должно стать ключевым приоритетом нашей внешней политики. Усиление роли Украины в новой системе международных отношений после пандемии коронавируса должно происходить из-за роста благосостояния украинских граждан, успехов украинских экспортеров на мировом рынке и привлечения прямых иностранных инвестиций на Украину", - цитирует Зеленского пресс-служба его офиса.
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Вместе с тем Кулеба заявил, что сейчас лучшее время для воплощения экономических амбиций Украины. "Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций на Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должно стать историей успеха Украины и всех украинцев", - цитирует Кулебу офис президента.
Ранее Кулеба заявил, что МИД Украины для преодоления экономических последствий коронавируса будет помогать украинским экспортерам выходить на новые рынки, а также планирует искать новых инвесторов.
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МИД УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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