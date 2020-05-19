В Иркутске работавшие с COVID-19 сотрудники скорой получили допвыплаты

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все сотрудники скорой помощи в Все сотрудники скорой помощи в Иркутске , работавшими с коронавирусными больными, получили допвыплаты, сообщается на сайте СК РФ

В понедельник, 18 мая, на станции иркутской "скорой" прошла встреча главы региона с сотрудниками, не получившими вовремя стимулирующих выплат. Там также присутствовали работники прокуратуры и регионального СК.

На встрече представители власти поинтересовались у медиков, есть ли ещё какие-либо жалобы и претензии в сложившейся ситуации.

"На данный момент всем сотрудникам станции скорой медицинской помощи города Иркутска, работавшим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией , произведены все стимулирующие выплаты в полном объёме из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Добавляется, что медики, находящиеся в зоне риска, также получат компенсации из регионального бюджета за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в медорганизациях.

Следователи также проводят доследственную проверку по видеообращению в сети, которое записали работники "скорой" в Иркутске. На видео медики жалуются на невыплату компенсаций за работу в условиях пандемии.