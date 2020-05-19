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2020-05-19T16:33
https://ria.ru/20200519/1571685267.html
В Иркутске работавшие с COVID-19 сотрудники скорой получили допвыплаты
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РИА Новости

В Иркутске работавшие с COVID-19 сотрудники скорой получили допвыплаты

16:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все сотрудники скорой помощи в Иркутске, работавшими с коронавирусными больными, получили допвыплаты, сообщается на сайте СК РФ.
В понедельник, 18 мая, на станции иркутской "скорой" прошла встреча главы региона с сотрудниками, не получившими вовремя стимулирующих выплат. Там также присутствовали работники прокуратуры и регионального СК.
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На встрече представители власти поинтересовались у медиков, есть ли ещё какие-либо жалобы и претензии в сложившейся ситуации.
"На данный момент всем сотрудникам станции скорой медицинской помощи города Иркутска, работавшим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, произведены все стимулирующие выплаты в полном объёме из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Добавляется, что медики, находящиеся в зоне риска, также получат компенсации из регионального бюджета за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в медорганизациях.
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Следователи также проводят доследственную проверку по видеообращению в сети, которое записали работники "скорой" в Иркутске. На видео медики жалуются на невыплату компенсаций за работу в условиях пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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