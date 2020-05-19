В Иркутске работавшие с COVID-19 сотрудники скорой получили допвыплаты

В понедельник, 18 мая, на станции иркутской "скорой" прошла встреча главы региона с сотрудниками, не получившими вовремя стимулирующих выплат. Там также присутствовали работники прокуратуры и регионального СК.
На встрече представители власти поинтересовались у медиков, есть ли ещё какие-либо жалобы и претензии в сложившейся ситуации.
"На данный момент всем сотрудникам станции скорой медицинской помощи города Иркутска, работавшим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, произведены все стимулирующие выплаты в полном объёме из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Добавляется, что медики, находящиеся в зоне риска, также получат компенсации из регионального бюджета за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в медорганизациях.
Следователи также проводят доследственную проверку по видеообращению в сети, которое записали работники "скорой" в Иркутске. На видео медики жалуются на невыплату компенсаций за работу в условиях пандемии.
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