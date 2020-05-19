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2020-05-19T15:27
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Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов" США
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РИА Новости

Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов" США

15:27 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не считает, что последствия COVID-19 отрезвят "ястребов" в США, санкции продолжатся.
"Я не думаю, что COVID-19, его последствия, его уроки вразумят в достаточной мере тех в Вашингтоне, кто одержим идеей санкционного давления на своих геополитических соперников. Я думаю, что попытки прессинговать и добиваться того, что американцы называют "изменением поведения", будут продолжены. Это реальность, с которой необходимо считаться", - сказал Рябков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 мая, 12:30
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Коронавирус COVID-19РоссияСергей РябковСШАПолитика
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