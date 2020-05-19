Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов" США

"Я не думаю, что COVID-19, его последствия, его уроки вразумят в достаточной мере тех в Вашингтоне, кто одержим идеей санкционного давления на своих геополитических соперников. Я думаю, что попытки прессинговать и добиваться того, что американцы называют "изменением поведения", будут продолжены. Это реальность, с которой необходимо считаться", - сказал Рябков.