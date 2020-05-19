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2020-05-19T15:06
https://ria.ru/20200519/1571678699.html
На Камчатке оценили ситуацию с дефицитом мощностей на мусорных полигонах
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РИА Новости

На Камчатке оценили ситуацию с дефицитом мощностей на мусорных полигонах

15:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая – РИА Новости. Ситуация с дефицитом мощностей действующих мусорных полигонов на Камчатке сложная, но не критичная, заявил РИА Новости руководитель регионального агентства по обращению с отходами Андрей Кудрин.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на госкомпанию "Российский экологический оператор" сообщало, что в 11 регионах страны места на легальных свалках осталось менее чем на год, причем в Бурятии, Магаданской области и Забайкальском крае мощностей действующих полигонов хватит лишь на месяц, а в Кабардино-Балкарии, Камчатском крае и Омской области — на восемь месяцев.
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"Дефицит мощностей есть. Мы работаем над решением проблемы. В этом году будут запущены в эксплуатацию три новых полигона. Проработан вопрос с инвестором по строительству полигона в Петропавловске-Камчатском. Ситуация сложная, но не критичная", - заявил Кудрин, не уточнив точные сроки реализации указанных мероприятий.
По данным информационной базы объектов размещения отходов, имеющейся в региональном управлении Росприроднадзора и опубликованной на сайте агентства, на территории Камчатского края расположено 70 объектов размещения отходов, в государственный реестр объектов размещения отходов включены 28 из них.
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Российский экологический операторФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Камчатский крайЗабайкальский крайМагаданская областьОбщество
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