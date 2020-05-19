На Камчатке оценили ситуацию с дефицитом мощностей на мусорных полигонах

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая – РИА Новости. Ситуация с дефицитом мощностей действующих мусорных полигонов на Камчатке сложная, но не критичная, заявил РИА Новости руководитель регионального агентства по обращению с отходами Андрей Кудрин.