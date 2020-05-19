На Камчатке оценили ситуацию с дефицитом мощностей на мусорных полигонах

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая – РИА Новости. Ситуация с дефицитом мощностей действующих мусорных полигонов на Камчатке сложная, но не критичная, заявил РИА Новости руководитель регионального агентства по обращению с отходами Андрей Кудрин.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на госкомпанию "Российский экологический оператор" сообщало, что в 11 регионах страны места на легальных свалках осталось менее чем на год, причем в Бурятии, Магаданской области и Забайкальском крае мощностей действующих полигонов хватит лишь на месяц, а в Кабардино-Балкарии, Камчатском крае и Омской области — на восемь месяцев.
"Дефицит мощностей есть. Мы работаем над решением проблемы. В этом году будут запущены в эксплуатацию три новых полигона. Проработан вопрос с инвестором по строительству полигона в Петропавловске-Камчатском. Ситуация сложная, но не критичная", - заявил Кудрин, не уточнив точные сроки реализации указанных мероприятий.
По данным информационной базы объектов размещения отходов, имеющейся в региональном управлении Росприроднадзора и опубликованной на сайте агентства, на территории Камчатского края расположено 70 объектов размещения отходов, в государственный реестр объектов размещения отходов включены 28 из них.