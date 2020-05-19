Путин ждет подробного доклада о ситуации в экономике

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет подробного доклада от рабочей группы по стратегическому развитию о ситуации в экономике.
"По реализации всех мер поддержки граждан и экономики, безусловно, жду подробного, исчерпывающего доклада от рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Он также попросил доложить о том, сколько граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей смогут воспользоваться предложенными властями мерами поддержки и в какие сроки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.