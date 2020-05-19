Путин ждет подробного доклада о ситуации в экономике

"По реализации всех мер поддержки граждан и экономики, безусловно, жду подробного, исчерпывающего доклада от рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.