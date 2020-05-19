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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:30
https://ria.ru/20200519/1571678347.html
Путин ждет подробного доклада о ситуации в экономике
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин ждет подробного доклада о ситуации в экономике

15:02 19.05.2020 (обновлено: 15:30 19.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет подробного доклада от рабочей группы по стратегическому развитию о ситуации в экономике.
"По реализации всех мер поддержки граждан и экономики, безусловно, жду подробного, исчерпывающего доклада от рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Он также попросил доложить о том, сколько граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей смогут воспользоваться предложенными властями мерами поддержки и в какие сроки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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