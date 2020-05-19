В Марий Эл умер восьмой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Семидесятидвухлетняя женщина с Семидесятидвухлетняя женщина с коронавирусом умерла в больнице в Марий Эл , у нее был сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.

Ранее в регионе умерли семь человек с коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.

"Умерла женщина 1948 года рождения с тяжелой коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией на фоне хронического неинфекционного заболевания - сахарного диабета второго типа с множественными осложнениями. Также у нее была хроническая сердечная недостаточность", - рассказали в оперштабе.

По словам собеседницы агентства, врачи сделали все возможное для спасения пациентки, для консультирования привлекали врачей регионального реанимационного центра и федеральных специалистов по системе телемедицины, однако женщина скончалась.

За последние сутки в регионе зафиксировано 50 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 1285 человек, 910 человек выписаны в связи с выздоровлением.

По данным регионального минздрава, всего в инфекционных стационарах республики лечатся 365 человек. Из них с пневмонией – 337, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 97. "В тяжелом состоянии 149 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 212, легкой степени тяжести – четыре. Шесть пациентов на искусственной вентиляции легких, 175 нуждаются в кислородной поддержке", - говорится в сообщении.