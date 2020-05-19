Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:13
https://ria.ru/20200519/1571674753.html
В Марий Эл умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Марий Эл умер восьмой пациент с коронавирусом

14:14 19.05.2020
695
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Семидесятидвухлетняя женщина с коронавирусом умерла в больнице в Марий Эл, у нее был сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли семь человек с коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Умерла женщина 1948 года рождения с тяжелой коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией на фоне хронического неинфекционного заболевания - сахарного диабета второго типа с множественными осложнениями. Также у нее была хроническая сердечная недостаточность", - рассказали в оперштабе.
По словам собеседницы агентства, врачи сделали все возможное для спасения пациентки, для консультирования привлекали врачей регионального реанимационного центра и федеральных специалистов по системе телемедицины, однако женщина скончалась.
За последние сутки в регионе зафиксировано 50 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 1285 человек, 910 человек выписаны в связи с выздоровлением.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По данным регионального минздрава, всего в инфекционных стационарах республики лечатся 365 человек. Из них с пневмонией – 337, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 97. "В тяжелом состоянии 149 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 212, легкой степени тяжести – четыре. Шесть пациентов на искусственной вентиляции легких, 175 нуждаются в кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика Марий ЭлЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Астраханской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Машина скорой помощи
В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Школьница упала с высоты второго этажа после фотосессии под Волгоградом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Полиция возле дворца Хофбург в Вене после поступления угрозы о взрыве
Австрия работает над открытием границ с Чехией, Словакией и Венгрией
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
В Алтайском крае умер пятый пациент с коронавирусом
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Соцпартия Молдавии обратилась в КС по вопросу совмещения выборов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии сокращается число случаев заражения коронавирусом
Богослужение в Киево-Печерской лавре
Кабмин Украины разрешит работу метро, детсадов и проведение богослужений
Медик готовит шприц с вакциной
В Южной Африке начали испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID-19
Роберт Кочарян
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния