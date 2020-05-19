Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:08
https://ria.ru/20200519/1571674379.html
Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан
https://cdn23.img.ria.ru/images/97320/93/973209339_0:178:3012:1872_1036x0_80_0_0_6b6dae2ecf112b5f3a6a05e958b6b3b3.jpg
РИА Новости

Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан

14:08 19.05.2020
100
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаграничный паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт гражданина РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Заграничный паспорт гражданина РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Швейцарии с 25 мая возобновит прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз, говорится в сообщении посольства.
"C 25 мая с.г. консульский отдел Посольства России в Швейцарии возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз. Доступ граждан в консульский отдел будет осуществляться в особом режиме", - говорится в сообщении.
Женева
16 мая, 03:05Распространение нового коронавируса
Швейцария смягчила пересечение границ с Австрией и Германией
В посольстве отметили, что перед входом в консульский отдел следует соблюдать установленные местным законодательством нормы социального дистанцирования (2 метра), доступ в консульский отдел осуществляется исключительно в защитной маске и перчатках.
"В условиях отсутствия регулярного авиасообщения направление документов в Россию и получение их из Москвы в настоящий момент является затруднительным. В связи с этим рассмотрение вопросов гражданства, оформление паспортов, истребование документов может происходить со значительной задержкой", - отмечается в сообщении.
О возобновлении приема документов на оформление виз будет сообщено дополнительно, добавили в дипмиссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
11 мая, 10:49Распространение нового коронавируса
Посол Швейцарии в России рассказал об экспорте фармацевтической продукции
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Работу КПП между Россией и Китаем в ближайшее время не восстановят
Врачи
В Швейцарии за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом
Полиция возле дворца Хофбург в Вене после поступления угрозы о взрыве
Австрия работает над открытием границ с Чехией, Словакией и Венгрией
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Самолет в небе
Киев и Тбилиси начали переговоры о возобновлении авиасообщения
Туристы на Плитвицких озерах в Хорватии
В Хорватии в июле-августе ждут российских туристов
Путин: В регионы поступило 50,1 млрд рублей – это практически все средства
Регионам выделили 50,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, заявил Путин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин держит на особом контроле вопрос выплат медикам
Табло вылетов в аэропорту Барахас в Мадриде
Испания снимет запрет на авиарейсы и въезд пассажирских судов из Италии
Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею расследования причин пандемии
Горожане отдыхают на улице в Одессе
На Украине планируют продлить карантин до 22 июня со смягчающими мерами
Тест на коронавирус
В Швейцарии за сутки выявили десять новых случаев коронавируса
Молдавский бизнесмен Илан Шор
Президент Молдавии надеется на экстрадицию бизнесмена Шора из Израиля
Роберт Кочарян
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
Полицейский в Кабуле
При взрыве в Афганистане погибли четыре человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния