Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Консульский отдел посольства России в Швейцарии с 25 мая возобновит прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз, говорится в сообщении посольства.

"C 25 мая с.г. консульский отдел Посольства России в Швейцарии возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз. Доступ граждан в консульский отдел будет осуществляться в особом режиме", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что перед входом в консульский отдел следует соблюдать установленные местным законодательством нормы социального дистанцирования (2 метра), доступ в консульский отдел осуществляется исключительно в защитной маске и перчатках.

"В условиях отсутствия регулярного авиасообщения направление документов в Россию и получение их из Москвы в настоящий момент является затруднительным. В связи с этим рассмотрение вопросов гражданства, оформление паспортов, истребование документов может происходить со значительной задержкой", - отмечается в сообщении.

О возобновлении приема документов на оформление виз будет сообщено дополнительно, добавили в дипмиссии.