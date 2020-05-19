Онлайн-конференция "Вузы России: навигатор абитуриента - 2020"

- ректор Южно-Уральского государственного университета Александр ШЕСТАКОВ;- врио ректора Томского политехнического университета Виктор ДЕМИН;- ректор Тюменского индустриального университета Вероника ЕФРЕМОВА;- ректор Сибирского федерального университета Максим РУМЯНЦЕВ;- первый проректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Петр КАРАСЕВ;- проректор Московского института электронной техники по международной деятельности и работе с молодежью Дмитрий КОВАЛЕНКО;- проректор по учебной работе Южно-Уральского государственного университета Андрей РАДИОНОВ.Стремительно ворвавшаяся в нашу жизнь пандемия коронавируса изменила планы и графики начала приемной кампании - 2020. Но неизменным осталось желание школьников поступить в вуз мечты.Социальный навигатор МИА "Россия сегодня" представил свой ежегодный интерактивный ресурс "Вузы России: навигатор абитуриента 2020", который включает в себя 498 государственных и 158 негосударственных высших учебных заведений. Навигатор полностью адаптирован под мобильные устройства, позволяет делать выборки по направлению подготовки, региону проживания, стоимости обучения, интересующим вузам и, главное, этими выборками можно делиться со своими близкими.