В Бельгии сокращается число случаев заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 232, медики фиксируют постепенное сокращение числа инфицированных, несмотря на поэтапную отмену мер изоляции в стране, сообщили во вторник в кризисном штабе бельгийского министерства здравоохранения.
Общее число заражений составляет 55 791.
За последние 24 часа скончались 29 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число умерших составляет 9 108. Госпитализированы 50 заболевших, в отделениях интенсивной терапии находятся 345 пациентов, 30 выздоровевших покинули больницы.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Открытие ресторанов, кафе, баров и ночных клубов начнется поэтапно 8 июня.
С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до четырех гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового коронавируса.
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