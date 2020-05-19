В Бельгии сокращается число случаев заражения коронавирусом

За последние 24 часа скончались 29 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число умерших составляет 9 108. Госпитализированы 50 заболевших, в отделениях интенсивной терапии находятся 345 пациентов, 30 выздоровевших покинули больницы.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Открытие ресторанов, кафе, баров и ночных клубов начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до четырех гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.