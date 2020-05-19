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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:01
https://ria.ru/20200519/1571673896.html
В Бельгии сокращается число случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии сокращается число случаев заражения коронавирусом

14:01 19.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 232, медики фиксируют постепенное сокращение числа инфицированных, несмотря на поэтапную отмену мер изоляции в стране, сообщили во вторник в кризисном штабе бельгийского министерства здравоохранения.
Общее число заражений составляет 55 791.
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За последние 24 часа скончались 29 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число умерших составляет 9 108. Госпитализированы 50 заболевших, в отделениях интенсивной терапии находятся 345 пациентов, 30 выздоровевших покинули больницы.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Открытие ресторанов, кафе, баров и ночных клубов начнется поэтапно 8 июня.
С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до четырех гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
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