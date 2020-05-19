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2020-05-19T13:23
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Лавров и глава МИД Доминики обменялись поздравительными телеграммами
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Доминики обменялись поздравительными телеграммами

13:23 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел, международного бизнеса и взаимодействия с диаспорой Содружества Доминики Кеннет Дарру обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщили в МИД РФ.
"Лавров выразил уверенность, что российско-доминикские связи, в основе которых – взаимное уважение, приверженность основополагающим нормам и принципам международного права, делу построения более справедливого полицентричного миропорядка, будут динамично развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на благо народов наших стран, в интересах обеспечения мира, региональной безопасности и преодоления новых глобальных вызовов", - говорится в сообщении министерства.
В свою очередь Дарру подчеркнул высокую ценность отношений с Россией, носящих неизменно дружественный характер, а также отметил, что двустороннее взаимодействие продолжит укрепляться на всех направлениях, особенно в таких сферах, как торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, культура, туризм и гуманитарные контакты, добавили в ведомстве.
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Сергей ЛавровДоминикаВ мире
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