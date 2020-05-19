Лавров и глава МИД Доминики обменялись поздравительными телеграммами

"Лавров выразил уверенность, что российско-доминикские связи, в основе которых – взаимное уважение, приверженность основополагающим нормам и принципам международного права, делу построения более справедливого полицентричного миропорядка, будут динамично развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на благо народов наших стран, в интересах обеспечения мира, региональной безопасности и преодоления новых глобальных вызовов", - говорится в сообщении министерства.