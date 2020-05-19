На участие в конкурсе "Профстажировки 2.0" подано почти 9 тысяч заявок

"Этот этап уже показал рост интереса со стороны участников, несмотря на переход на дистанционные форматы обучения и изменения, связанные с режимом самоизоляции. Если в рамках первой волны конкурса студенты подали 6898 заявок на кейсы по своему направлению подготовки, то сейчас 8950, то есть этот показатель вырос почти на 30%. После рассмотрения потенциальными работодателями участники начнут писать по их заданиям курсовые и дипломные работы. Регионами-лидерами по числу заявок стали Московская и Нижегородская области, Краснодарский край", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.