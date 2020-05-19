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2020-05-19T12:53
https://ria.ru/20200519/1571668950.html
На участие в конкурсе "Профстажировки 2.0" подано почти 9 тысяч заявок
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РИА Новости

На участие в конкурсе "Профстажировки 2.0" подано почти 9 тысяч заявок

12:44 19.05.2020 (обновлено: 12:53 19.05.2020)
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© Depositphotos / GaudiLabОфис
Офис
© Depositphotos / GaudiLab
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Около 9 тысяч заявок подано на участие во второй волне конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" - совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
После одобрения заявок партнерами-работодателями авторы смогут приступить к решению кейсов и побороться за приглашения на практики и стажировки.
"Этот этап уже показал рост интереса со стороны участников, несмотря на переход на дистанционные форматы обучения и изменения, связанные с режимом самоизоляции. Если в рамках первой волны конкурса студенты подали 6898 заявок на кейсы по своему направлению подготовки, то сейчас 8950, то есть этот показатель вырос почти на 30%. После рассмотрения потенциальными работодателями участники начнут писать по их заданиям курсовые и дипломные работы. Регионами-лидерами по числу заявок стали Московская и Нижегородская области, Краснодарский край", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
По словам руководителя проекта "Профстажировки 2.0" Ильи Семина, многие компании-партнеры и в удаленном режиме работы на протяжении всей заявочной кампании продолжали размещать на платформе задания для будущих стажеров. "Важно, что конкурс отражает актуальную повестку в стране. У нас появились кейсы, посвященные развитию волонтерской работы, к которым студенты проявили повышенный интерес", – сказал он.
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Всего на платформе проекта размещено 4582 кейса от 1303 работодателей. По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов из 55 регионов России.
Конкурс "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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