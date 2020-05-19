Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T12:29
https://ria.ru/20200519/1571667487.html
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 26 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/154763/72/1547637237_0:0:1233:694_1036x0_80_0_0_15be7412d534fb0fb2199e4a49b4f846.jpg
РИА Новости

Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 26 мая

12:29 19.05.2020
138
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна на 26 мая, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд получил справку из медицинского центр "Измирлян" о том, что Кочарян находится на стационарном лечении. Учитывая, что в его отсутствие слушание дела невозможно, заседание суда переносится на 13.00 (12.00 мск) 26 мая", - сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
12 мая, 10:01
Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство. Защита заявил о намерении обжаловать это решение.
Роберт Кочарян
10 апреля, 14:41
Защита экс-главы Армении Кочаряна обратилась к президенту
Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
000000
Обсудить 0
Юрий ХачатуровСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Формулу газовых тарифов в ЕАЭС не принимают Ереван и Минск, заявил Путин
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 86,7 тысячи
Роберт Кочарян
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Израиле число жертв коронавируса достигло 277
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Бангладеш
В Бангладеш начали эвакуацию двух миллионов человек из-за циклона
Магазин сети Красное и Белое в Москве
На Урале сотрудников склада "Красное & Белое" протестируют на COVID-19
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
В Армении выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом
Медсестра в прививочном кабинете
Минздрав объяснил порядок вакцинации в условиях эпидемии COVID-19
Самолет в небе
Киев и Тбилиси начали переговоры о возобновлении авиасообщения
Полицейский в Мьянме
В Мьянме изъяли крупнейшую партию наркотиков в Юго-Восточной Азии
Тегеран, Иран
В Иране выявили 2111 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Люди держатся за руки
КНР выделит $2 млрд развивающимся странам на устранение последствий COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния