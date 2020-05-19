Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 26 мая

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Армении Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна на 26 мая, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд получил справку из медицинского центр "Измирлян" о том, что Кочарян находится на стационарном лечении. Учитывая, что в его отсутствие слушание дела невозможно, заседание суда переносится на 13.00 (12.00 мск) 26 мая", - сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.

Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна , а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство. Защита заявил о намерении обжаловать это решение.

Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.