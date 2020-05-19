Власти Сахалина заявили, что "мусорный" коллапс не грозит региону

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – РИА Новости. "Мусорный" коллапс Сахалинской области не угрожает, сообщила РИА Новости во вторник глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на Российский экологический оператор сообщало, что в 11 регионах страны места на легальных свалках осталось менее чем на год, причем в Бурятии, Магаданской области и Забайкальском крае мощностей действующих полигонов хватит лишь на месяц, а на Сахалине и в Еврейской автономной области — на три месяца.
"Заявление о грани "мусорного" коллапса неверно. Введение режима чрезвычайной ситуации по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Сахалинской области не планируется", - отметила министр.
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По информации главы ведомства, в настоящее время в регионе выведены из эксплуатации 16 полигонов с заполненными мощностями. Объекты будут обследованы для подготовки проектно-сметной документации, на основании которой проведут работы по ликвидации свалок и последующей рекультивации земель.
"В эксплуатации находятся зарегистрированные в государственном реестре размещения отходов полигоны, недостаток мощностей регион не испытывает. Не включенные в этот список полигоны мы используем до введения новых альтернативных объектов размещения отходов. На них министерство уже подало заявки для включения в перечень объектов, планируемых к эксплуатации до 2023 года", - отметила министр.
По словам руководителя министерства ЖКХ, до 2023 года в соответствии с реализуемыми программами и региональным проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" планомерно ведется работа по строительству новых объектов.
"В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию первой очереди полигона ТБО в Южно-Сахалинске, а к 2023 году – и второй. В год они будут обрабатывать по 120 тысяч тонн отходов каждая. Таким образом, суммарная производительность будущего полигона позволит справиться с отходами всей области, которые составляют, по данным территориальной схемы обращения с отходами, 225,19 тысячи тонн в год. Таким образом, даже если мы не станем строить новые полигоны, у нас будет необходимый резерв для эксплуатации", - заключила министр.