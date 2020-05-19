Власти Сахалина заявили, что "мусорный" коллапс не грозит региону

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – РИА Новости. "Мусорный" коллапс Сахалинской области не угрожает, сообщила РИА Новости во вторник глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.

Ранее издание " Коммерсант " со ссылкой на Российский экологический оператор сообщало, что в 11 регионах страны места на легальных свалках осталось менее чем на год, причем в Бурятии, Магаданской области Забайкальском крае мощностей действующих полигонов хватит лишь на месяц, а на Сахалине и в Еврейской автономной области — на три месяца.

"Заявление о грани "мусорного" коллапса неверно. Введение режима чрезвычайной ситуации по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Сахалинской области не планируется", - отметила министр.

По информации главы ведомства, в настоящее время в регионе выведены из эксплуатации 16 полигонов с заполненными мощностями. Объекты будут обследованы для подготовки проектно-сметной документации, на основании которой проведут работы по ликвидации свалок и последующей рекультивации земель.

"В эксплуатации находятся зарегистрированные в государственном реестре размещения отходов полигоны, недостаток мощностей регион не испытывает. Не включенные в этот список полигоны мы используем до введения новых альтернативных объектов размещения отходов. На них министерство уже подало заявки для включения в перечень объектов, планируемых к эксплуатации до 2023 года", - отметила министр.

По словам руководителя министерства ЖКХ, до 2023 года в соответствии с реализуемыми программами и региональным проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" планомерно ведется работа по строительству новых объектов.