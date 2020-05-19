Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T11:57
https://ria.ru/20200519/1571664017.html
Власти Сахалина заявили, что "мусорный" коллапс не грозит региону
https://cdn24.img.ria.ru/images/155688/76/1556887662_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1b6c4fb14aa2b00902ab3a06b5069b79.jpg
РИА Новости

Власти Сахалина заявили, что "мусорный" коллапс не грозит региону

11:57 19.05.2020
59
© РИА Новости / Александр КряжевЧайка, пролетающая над мусорным полигоном
Чайка, пролетающая над мусорным полигоном
© РИА Новости / Александр Кряжев
Чайка, пролетающая над мусорным полигоном. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – РИА Новости. "Мусорный" коллапс Сахалинской области не угрожает, сообщила РИА Новости во вторник глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на Российский экологический оператор сообщало, что в 11 регионах страны места на легальных свалках осталось менее чем на год, причем в Бурятии, Магаданской области и Забайкальском крае мощностей действующих полигонов хватит лишь на месяц, а на Сахалине и в Еврейской автономной области — на три месяца.
"Заявление о грани "мусорного" коллапса неверно. Введение режима чрезвычайной ситуации по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Сахалинской области не планируется", - отметила министр.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
24 марта, 12:27
В Минприроды оценили ситуацию с мусорной реформой
По информации главы ведомства, в настоящее время в регионе выведены из эксплуатации 16 полигонов с заполненными мощностями. Объекты будут обследованы для подготовки проектно-сметной документации, на основании которой проведут работы по ликвидации свалок и последующей рекультивации земель.
"В эксплуатации находятся зарегистрированные в государственном реестре размещения отходов полигоны, недостаток мощностей регион не испытывает. Не включенные в этот список полигоны мы используем  до введения новых альтернативных объектов размещения отходов. На них министерство уже подало заявки для включения в перечень объектов, планируемых к эксплуатации до 2023 года", - отметила министр.
Предприятие по переработке пластмасс
6 апреля, 12:50
Эксперт: оценку мусорной реформы придется отложить на 2-3 месяца
По словам руководителя министерства ЖКХ, до 2023 года в соответствии с реализуемыми программами и региональным проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" планомерно ведется работа по строительству новых объектов.
"В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию первой очереди полигона ТБО в Южно-Сахалинске, а к 2023 году – и второй. В год они будут обрабатывать по 120 тысяч тонн отходов каждая. Таким образом, суммарная производительность будущего полигона позволит справиться с отходами всей области, которые составляют, по данным территориальной схемы обращения с отходами, 225,19 тысячи тонн в год. Таким образом, даже если мы не станем строить новые полигоны, у нас будет необходимый резерв для эксплуатации", - заключила министр.
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
200000
Обсудить 0
Южно-СахалинскЗабайкальский крайМагаданская областьОбщество
Рекомендуем
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
На Камчатке оценили ситуацию с дефицитом мощностей на мусорных полигонах
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Постпред в ЮНЕСКО обсудил публикации о ситуации с COVID-19 в России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заверил, что дети с украинскими документами получат все выплаты
Город Казань
Немецкие эксперты положительно оценили проект мусорозавода в Татарстане
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин заинтересовался делом о пытках женщины в 2016 году в Приангарье
Бурятия
Туристы из соседних с Бурятией регионов попадут на Байкал не раньше июля
Охотники в лесу
Депутат о незаконной охоте чиновников: надо жестко давать по рукам
Борис Титов
Титов предложил дифференцированный подход к сбору подписей
Президент РФ Владимир Путин
Для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать, заявил Путин
Тест на коронавирус
В Афганистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Заседание Совета Федерации РФ
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
В Раде начали сбор подписей за отставку главы минздрава Украины
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Путин: в ЕАЭС надо создать мощности для продовольственной безопасности
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС оценили паводковую обстановку в Сыктывкаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния