В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1791

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1791 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 71 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 44 пациента, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.