В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1791

ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1791, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1791 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 71 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 44 пациента, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Чрезвычайное положение объявили 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, оно должно было действовать до 1 мая. Однако позже кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.