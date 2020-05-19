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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:28
https://ria.ru/20200519/1571661970.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1791
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1791

11:28 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1791, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1791 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 71 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 44 пациента, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Скорость распространения нового коронавируса
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Чрезвычайное положение объявили 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, оно должно было действовать до 1 мая. Однако позже кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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