Резидент Сколково выходит на новые рынки при поддержке МСП Банка

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокотехнологичный резидент инновационного центра Сколково, уральская компания "Реиннольц", при поддержке МСП Банка выходит на международный рынок, сообщает пресс-служба банка.

Ранее в 2019 году МСП Банк предоставил компании кредит в размере 30 миллионов рублей в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития, говорится в сообщении.

Благодаря финансовой поддержке банка компания в начале 2020 года запустила новое направление водоподготовки, в частности был разработан и произведен инновационный продукт – вакуумный деаэратор, который в настоящее время готовится к экспорту в Республику Казахстан для нужд Руднинской ТЭЦ.

Как уточнили в пресс-службе, деаэратор был разработан и изготовлен по индивидуальному техническому заданию с целью удаления растворенных газов, в том числе кислорода, из подпиточной воды теплосетей на ТЭЦ. Благодаря собственным разработкам компании и использованию коррозионностойких материалов срок службы аппарата составляет не менее 30 лет.