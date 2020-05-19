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Резидент Сколково выходит на новые рынки при поддержке МСП Банка
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РИА Новости

Резидент Сколково выходит на новые рынки при поддержке МСП Банка

11:20 19.05.2020
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© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокотехнологичный резидент инновационного центра Сколково, уральская компания "Реиннольц", при поддержке МСП Банка выходит на международный рынок, сообщает пресс-служба банка.
Ранее в 2019 году МСП Банк предоставил компании кредит в размере 30 миллионов рублей в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития, говорится в сообщении.
Благодаря финансовой поддержке банка компания в начале 2020 года запустила новое направление водоподготовки, в частности был разработан и произведен инновационный продукт – вакуумный деаэратор, который в настоящее время готовится к экспорту в Республику Казахстан для нужд Руднинской ТЭЦ.
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Как уточнили в пресс-службе, деаэратор был разработан и изготовлен по индивидуальному техническому заданию с целью удаления растворенных газов, в том числе кислорода, из подпиточной воды теплосетей на ТЭЦ. Благодаря собственным разработкам компании и использованию коррозионностойких материалов срок службы аппарата составляет не менее 30 лет.
ООО "Реиннольц" – российская инжиниринговая компания, специализируется на разработке и производстве высокоэффективного оборудования в сфере теплообмена, процессов термообессоливания и фильтрации.
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РоссияКорпорация МСП
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