В Приамурье планируют открыть парки и спортплощадки

БЛАГОВЕЩЕНС, 19 мая - РИА Новости. Парки и скверы в Парки и скверы в Амурской области планируют открыть для прогулок, губернатор региона Василий Орлов поручил муниципалитетам проработать санитарные меры для открытия зон отдыха, сообщает правительство региона.

"Насильно удержать людей дома мы не можем, но можем и должны обеспечить их безопасность при нахождении в парках или на спортивных площадках. Главам необходимо тщательно проработать этот вопрос и открыть общественные пространства при соблюдении санитарных норм. Например, на спортивных площадках организовать обработку дезсредствами турников или установить санитайзеры",- цитирует правительство Орлова.

Подчеркивается, что парки будут доступны "только для прогулок", аттракционы и торговые точки работать не будут.

Всего в Приамурье зарегистрировано 247 случаев COVID-19 и ситуация, по данным правительства области, "имеет тенденцию к распространению". Пневмония выявлена у 45% заразившихся (112 случаев), бессимптомно болезнь протекает у 73 человек, у 62 жителей региона ОРВИ.

Власти Приамурья во вторник сообщили о первом зарегистрированном случае смерти от коронавируса: в Серышевском районе скончалась 80-летняя женщина, которая страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса, 8 мая были продлены до конца месяца, в городах Шимановск и Свободный действует режим спецпропусков.