Бастрыкин поручил проверить гонки стритрейсеров в московской Коммунарке

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по материалам СМИ о нелегальных гонках в районе Коммунарка новой Москвы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как стритрейсеры устроили гонки на проезжей части в районе Коммунарки. Отмечалось, что в полицию обратились водители автобусов, которые не могли проехать по маршруту.
"Глава ведомства поручил ГСУ СК России по городу Москве незамедлительно организовать доследственную проверку по материалам СМИ об автомобильных гонках в районе поселка Коммунарка города Москвы в период ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил подробно исследовать все обстоятельства произошедшего.
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