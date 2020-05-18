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2020-05-18T19:14
https://ria.ru/20200518/1571639092.html
Бастрыкин поручил проверить гонки стритрейсеров в московской Коммунарке
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РИА Новости

Бастрыкин поручил проверить гонки стритрейсеров в московской Коммунарке

19:14 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по материалам СМИ о нелегальных гонках в районе Коммунарка новой Москвы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как стритрейсеры устроили гонки на проезжей части в районе Коммунарки. Отмечалось, что в полицию обратились водители автобусов, которые не могли проехать по маршруту.
"Глава ведомства поручил ГСУ СК России по городу Москве незамедлительно организовать доследственную проверку по материалам СМИ об автомобильных гонках в районе поселка Коммунарка города Москвы в период ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил подробно исследовать все обстоятельства произошедшего.
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Новая МоскваКоммунарка (Москва)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
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