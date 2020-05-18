Вопреки коронавирусу. Как бизнесмен из Орла преодолевает кризис

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Предприниматель из Предприниматель из Орла Андрей Косимский уже 15 лет занимается школьным питанием. Сейчас его компания переживает сложные времена – из-за эпидемии коронавируса школы закрылись и сотрудников пришлось распустить по домам. Благодаря выгодному кредиту, ему удалось выдать зарплаты, но главная надежда – возобновить полноценную работу в сентябре.

Компания "Школьное питание" обслуживает 11 городских и четыре сельских школы. "В день мы кормим только завтраками в среднем около шести тысяч детей. Кроме того, есть еще обеды для разных возрастных групп и полдники для детей на продленке", - не без гордости рассказывает Андрей. Его главный принцип – горячие блюда должны готовиться на месте. "Чтобы сделать пюре, нам нужно привезти в школу картошку, которую уже на месте почистят и сварят", - поясняет он.

Рабочий день Андрея начинается в 6:30 – в это время по школам развозят продукты. Дальше сотрудники начинают готовить блюда в специально оборудованных пищеблоках. Численность персонала зависит от того, сколько детей учится в конкретной школе, но в среднем на каждой точке работает от пяти до восьми человек.

"В целом на предприятии работает на постоянной основе около 70-80 человек – это именно те, кто готовит еду. Еще есть водители, небольшой управленческий аппарат", - говорит предприниматель.

Цикличное меню на две недели выдают школы, задача Андрея и его сотрудников – сделать каждый прием пищи сбалансированным. "По гигиеническим нормам первый завтрак ребенок должен получить дома. В школе – это уже больше похоже на второй горячий завтрак. По своей калорийности он должен составлять порядка 20% от суточной нормы рациона ребенка, то есть 400-500 калорий. Мы стараемся, чтобы это всегда было мясное или рыбное горячее блюдо, гарнир, овощная закуска, чай и хлеб. Порядка 80% продуктов мы закупаем у местных производителей. Что касается овощей, то всегда учитываем сезонность, стараемся делать салаты из свежих ингредиентов", - говорит он.

В сфере детского школьного питания Косимский работает давно. Первое образование у него медицинское, потом закончил магистратуру по специальности "Организация общественного питания". "Школьное питание" - уже второе его предприятие, открывшееся в 2018 году. Андрей чувствует себя в этой сфере настолько уверенно, что может и сам заниматься разработкой и корректировкой меню. "Мы, конечно, не можем себе позволить большой штат специалистов, все должно соотноситься с себестоимостью конечного продукта. Заказчики – родители или муниципалитет – платят нам, например, за завтрак 40 рублей. В эту сумму должно войти все: и стоимость набора продуктов, и транспорт, и зарплата сотрудников, и налоги", - говорит Косимский.

Учебный год 2019-2020 годов, по словам предпринимателя, выдался тяжелым еще до наступления эпидемии коронавируса: "Уже в декабре во многих школах, с которыми мы работаем, были объявлены карантины из-за ОРВИ. Закрыли порядка 30% школ, я думаю. Так что, декабрь мы уже практически не работали".

Затем наступили длинные январские выходные, а в феврале школы вновь закрыли на карантин из-за сезонных эпидемий. "Первую половину февраля, порядка 14 дней, мы не работали. Потом были опять праздники, так что опять рабочих дней получилось мало", - делится Андрей. А уже с середины марта, по его словам, школы в Орле и области закрыли из-за коронавируса. "В прошлом году тоже были сезонные карантины, но в этом перерывы в работе - более длительные. Все наложилось одно на другое", - говорит он.

Попытки взять кредит в разных банках для поддержания бизнеса сначала не увенчались успехом – рассмотрение заявок Андрея постоянно затягивалось. В итоге Косимский обратился в АО "МСП Банк" и получил беспроцентный кредит для сохранения занятости сотрудников для предприятий малого и среднего бизнеса.

"С сотрудниками тульского филиала банка мы общались заочно, так как в Орле нет отделения МСП Банка. И, тем не менее, они нашли возможность выдать нам кредит на полгода под 0%. Сумму посчитали исходя из численности персонала предприятия, умноженной на МРОТ и на 6 месяцев. Получилась кредитная линия на 7 миллионов рублей. Оформление заняло всего три дня. Никаких сложностей не было, ведь мы давно "белые", в нашей бухгалтерии все прозрачно", - рассказывает Андрей Косимский.

© Фото : Корпорация МСП Вывеска МСП банка © Фото : Корпорация МСП Вывеска МСП банка

Сейчас он воспользовался первым траншем кредита и выплатил сотрудникам зарплаты.