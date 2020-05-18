Махонин оценил работу минздрава Пермского края во время пандемии

ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Минздрав Пермского края в целом справляется с работой в непростых условиях распространения новой коронавирусной инфекции при всех существующих трудностях в сфере здравоохранения региона, заявил врио губернатора края Дмитрий Махонин.
"Ситуация с медициной тяжелая. У нас эту сферу много лет разваливали: неудачные реформы, тотальная недофинансированность. Пришлось многое сделать, чтобы экстренно поменять работу и направленность минздрава. Все проблемы не удалось решить, но в целом ведомство справилось с ситуацией", - заявил Махонин во время онлайн-заседания, посвященного его первым 100 дням на посту.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1073, выздоровели 527 пациентов, 29 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.