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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:44
https://ria.ru/20200518/1571614641.html
Махонин оценил работу минздрава Пермского края во время пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Махонин оценил работу минздрава Пермского края во время пандемии

13:44 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Минздрав Пермского края в целом справляется с работой в непростых условиях распространения новой коронавирусной инфекции при всех существующих трудностях в сфере здравоохранения региона, заявил врио губернатора края Дмитрий Махонин.
"Ситуация с медициной тяжелая. У нас эту сферу много лет разваливали: неудачные реформы, тотальная недофинансированность. Пришлось многое сделать, чтобы экстренно поменять работу и направленность минздрава. Все проблемы не удалось решить, но в целом ведомство справилось с ситуацией", - заявил Махонин во время онлайн-заседания, посвященного его первым 100 дням на посту.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1073, выздоровели 527 пациентов, 29 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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