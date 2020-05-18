Махонин оценил работу минздрава Пермского края во время пандемии

"Ситуация с медициной тяжелая. У нас эту сферу много лет разваливали: неудачные реформы, тотальная недофинансированность. Пришлось многое сделать, чтобы экстренно поменять работу и направленность минздрава. Все проблемы не удалось решить, но в целом ведомство справилось с ситуацией", - заявил Махонин во время онлайн-заседания, посвященного его первым 100 дням на посту.