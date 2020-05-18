В Волгоградской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Всем медработникам Волгоградской области за минувшие выходные доначислили стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы". Глава государства поручил исправить ситуацию. В понедельник или вторник он планирует вернуться к вопросу дополнительных выплат медикам.
"Все медработники получили доначисления в формате единовременной выплаты, это стационары и скорые помощи... За эти выходные доначисления мы эти произвели, (деньги – ред.) либо уже на карточках у сотрудников, либо поступят в ближайшее время", - сказал Алимов.
По информации оперштаба, на 18 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1661 случай коронавирусной инфекции, выписаны 464 человек, 13 скончались. За минувшие сутки количество выявленных случаев увеличилось на 65.
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