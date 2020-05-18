В ЛНР оценили ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта

"Логика Киева понятна. Зачем вести реальные минские переговоры, идти на компромиссы, бояться агрессивного меньшинства внутри страны, если можно выстроить эдакую "потемкинскую деревню" на месте Минска?... Авось "европейские партнеры" все готовы будут поддержать, что преподнесет украинская пропаганда", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.

Представитель ЛНР задается вопросом, кто в таком случае обеспечит выполнение в республиках поддержанных данными представителями решений. По его мнению, урегулирования в таком случае де-факто не будет. Дейнего призвал представителей Киева в контактной группе иметь мужество прямо сказать – готовы ли они разговаривать с Донбассом. "Готовы – милости просим за стол переговоров. Не готовы – оставьте Донбасс и переговаривайтесь с кем пожелаете. А Донбасс дальше продолжит идти своим путем!" - подытожил полпред ЛНР.