В ЛНР оценили ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта

ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего не видит перспектив к урегулированию конфликта при участии в минских переговорах лиц, покинувших территорию Донбасса в 2014 году.
Ранее руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил на заседании контактной группы по Донбассу 14 мая согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ. Он отметил, что также в планах привлечь к работе в подгруппах внутренне перемещенных лиц, которые покинули неподконтрольные Киеву районы Донбасса после мая 2014 года.
"Логика Киева понятна. Зачем вести реальные минские переговоры, идти на компромиссы, бояться агрессивного меньшинства внутри страны, если можно выстроить эдакую "потемкинскую деревню" на месте Минска?... Авось "европейские партнеры" все готовы будут поддержать, что преподнесет украинская пропаганда", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
По словам полпреда ЛНР, на следующую видеоконференцию контактной группы глава офиса Зеленского намеревается назначить своих собственных "представителей Донбасса". По мнению Дейнего, Киеву не нужно будет договариваться с этими представителями, так как они сами будут представлять позицию тех, кто их назначил.
"Только вот зачем при этом минская вывеска? Донбасс вычеркивают, у России при таком составе "переговорщиков" быть посредником необходимости больше не будет, а новоназначенные переговорщики как от официальной Украины, так и бутафорские "представители Донбасса" вместе с миссией ОБСЕ – все под рукой, в Киеве. Можно будет вести переговоры Киева с Киевом в Киеве. Вот только одна беда – какие перспективы у таких переговоров? Кто будет выполнять решения?" - поясняет Дейнего.
Представитель ЛНР задается вопросом, кто в таком случае обеспечит выполнение в республиках поддержанных данными представителями решений. По его мнению, урегулирования в таком случае де-факто не будет. Дейнего призвал представителей Киева в контактной группе иметь мужество прямо сказать – готовы ли они разговаривать с Донбассом. "Готовы – милости просим за стол переговоров. Не готовы – оставьте Донбасс и переговаривайтесь с кем пожелаете. А Донбасс дальше продолжит идти своим путем!" - подытожил полпред ЛНР.