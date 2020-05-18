Россия встревожена напряженностью между Китаем и США, заявил Рябков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем, считает, что после пандемии COVID-19 снижения политических столкновений не произойдет, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Действительно в условиях пандемии некоторые процессы, которые развивались до вспышки коронавируса более медленно, получили ускорение, и нарастание конфронтационности, нарастание остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас зримо, тревожно", - сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.
Как отметил Рябков, Россия видит, что США усилили давление на Китай "по всему кругу", нет вопросов текущей международной повестки дня, куда бы в рамках концепции соперничества двух держав американцы не добавляли бы элемент политического и психологического давления на Пекин. По его словам, КНР не остается в долгу с точки зрения риторики, интенсивности и характера ответов.
"Я не думаю, что после того, как COVID-19 отхлынет, и ситуация в мире начнет нормализоваться, мы увидим снижение степени этих политических столкновений между США и Китаем", - отметил замглавы МИД РФ.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти Китая и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информацию о начале пандемии COVID-19.
Трамп также заявлял, что американская сторона рассматривает версии о том, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.