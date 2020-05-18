Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T12:55
https://ria.ru/20200518/1571610302.html
Россия встревожена напряженностью между Китаем и США, заявил Рябков
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:306:3098:2048_1036x0_80_0_0_144d084014e6765f2fbf2d21d5e95b83.jpg
РИА Новости

Россия встревожена напряженностью между Китаем и США, заявил Рябков

12:55 18.05.2020
695
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем, считает, что после пандемии COVID-19 снижения политических столкновений не произойдет, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Действительно в условиях пандемии некоторые процессы, которые развивались до вспышки коронавируса более медленно, получили ускорение, и нарастание конфронтационности, нарастание остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас зримо, тревожно", - сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
17 мая, 08:00
В США предлагают построить полицейское государство, чтобы победить Китай
Как отметил Рябков, Россия видит, что США усилили давление на Китай "по всему кругу", нет вопросов текущей международной повестки дня, куда бы в рамках концепции соперничества двух держав американцы не добавляли бы элемент политического и психологического давления на Пекин. По его словам, КНР не остается в долгу с точки зрения риторики, интенсивности и характера ответов.
"Я не думаю, что после того, как COVID-19 отхлынет, и ситуация в мире начнет нормализоваться, мы увидим снижение степени этих политических столкновений между США и Китаем", - отметил замглавы МИД РФ.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти Китая и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информацию о начале пандемии COVID-19.
Трамп также заявлял, что американская сторона рассматривает версии о том, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
16 мая, 08:00
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
452000
Обсудить 1
РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАМГИМОВОЗСергей РябковКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Рябков
Россия ответит на агрессивные выпады США, заявил Рябков
Сергей Рябков
США могут скоро начать развертывание РСМД в Европе, считает Рябков
Министерство иностранных дел Украины
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия не завышает планку ожиданий из-за выборов в США, заявил Рябков
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Сергей Рябков
Скрытой повестки дня в отношениях России и Китая нет, заявил Рябков
Грецкие орехи
Названа самая полезная для сердца закуска
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков не исключил роста антироссийских настроений перед выборами в США
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Начинать расследование причин пандемии преждевременно, заявили в Китае
Мужчина разговаривает по телефону
Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния