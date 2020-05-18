Россия встревожена напряженностью между Китаем и США, заявил Рябков

Как отметил Рябков, Россия видит, что США усилили давление на Китай "по всему кругу", нет вопросов текущей международной повестки дня, куда бы в рамках концепции соперничества двух держав американцы не добавляли бы элемент политического и психологического давления на Пекин. По его словам, КНР не остается в долгу с точки зрения риторики, интенсивности и характера ответов.