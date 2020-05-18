В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 18 мая - РИА Новости. Общее число заболевших Общее число заболевших коронавирусом Ингушетии превысило 1,5 тысячи, за сутки выявлено 35 новых больных, выздоровели еще четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1480 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 18 мая выявлено 1515 (+35) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровел 361 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 583 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 345, 58 пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3503 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 606 человек.