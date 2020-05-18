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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:32
https://ria.ru/20200518/1571603649.html
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

11:32 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 1,5 тысячи, за сутки выявлено 35 новых больных, выздоровели еще четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1480 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
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"По состоянию на 18 мая выявлено 1515 (+35) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровел 361 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 583 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 345, 58 пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3503 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 606 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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