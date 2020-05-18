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2020-05-18T22:22
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Через портал госуслуг подали заявки на выплаты для десяти миллионов детей
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РИА Новости

Через портал госуслуг подали заявки на выплаты для десяти миллионов детей

10:24 18.05.2020 (обновлено: 22:22 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне за шесть дней подали через единый портал госуслуг более 7 миллионов заявлений на оформление единовременной выплаты для 10 миллионов детей в возрасте от трех до 16 лет, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Минкомсвязь РФ запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
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"С момента запуска услуга стала самой популярной с момента запуска единого портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", - отметили в министерстве.
Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).
Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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