Через портал госуслуг подали заявки на выплаты для десяти миллионов детей

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне за шесть дней подали через единый портал госуслуг более 7 миллионов заявлений на оформление единовременной выплаты для 10 миллионов детей в возрасте от трех до 16 лет, говорится в сообщении Россияне за шесть дней подали через единый портал госуслуг более 7 миллионов заявлений на оформление единовременной выплаты для 10 миллионов детей в возрасте от трех до 16 лет, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ

Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Минкомсвязь РФ запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.

"С момента запуска услуга стала самой популярной с момента запуска единого портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", - отметили в министерстве.

Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).