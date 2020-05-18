В Удмуртии разгрузят две переполненные школы

"В Завьяловской средней школе учатся более 1,5 тысячи детей при проектной мощности в 800 человек. Вопрос о строительстве новой школы здесь стоит давно. Глава Удмуртии принял решение о возведении здания на 825 мест в деревне Пычанки. Александр Бречалов отметил, что проект включен в федеральный перечень объектов строительства. Заключения экспертизы по проекту ожидают в конце мая. Стоимость объекта оценивается в 537 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что еще одна новая школа – на 500 мест - будет построена в селе Ягул, где образовательное учреждение тоже переполнено в два раза.

В ведомстве отметили, что численность населения в районе стремительно растет, здесь активно строят жилье молодые семьи. При этом есть проблемы с местами в детских садах и школах.

"Я понимаю, что сроки очень сжатые, но нам необходимо постараться и сдать эти два объекта в 2021 году к началу учебного года, то есть к 1 сентября. Это даст возможность начать полноценный учебный процесс в новых зданиях и школьникам, и педагогам", - цитирует пресс-служба Бречалова, который по итогам совещания с представителями муниципалитета и директорами школ дал поручение приступить к строительству обеих школ в этом году и установил жесткие сроки сдачи объектов.