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Удмуртская Республика
2020-05-18T09:04
https://ria.ru/20200518/1571594146.html
В Удмуртии разгрузят две переполненные школы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155146/77/1551467780_0:116:3067:1841_1036x0_80_0_0_01bc5bdd9cd87ebb97c9604f8c641906.jpg
РИА Новости

В Удмуртии разгрузят две переполненные школы

09:04 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о планах строительства двух зданий школ в Завьяловском районе к 1 сентября 2021 года из-за переполненности образовательных учреждений в два раза, сообщили в пресс-службе руководства региона.
В сообщении говорится, что речь идет о строительстве двух новых школ в населенных пунктах Пычанки и Ягул Завьяловского района Удмуртии.
"В Завьяловской средней школе учатся более 1,5 тысячи детей при проектной мощности в 800 человек. Вопрос о строительстве новой школы здесь стоит давно. Глава Удмуртии принял решение о возведении здания на 825 мест в деревне Пычанки. Александр Бречалов отметил, что проект включен в федеральный перечень объектов строительства. Заключения экспертизы по проекту ожидают в конце мая. Стоимость объекта оценивается в 537 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что еще одна новая школа – на 500 мест - будет построена в селе Ягул, где образовательное учреждение тоже переполнено в два раза.
В ведомстве отметили, что численность населения в районе стремительно растет, здесь активно строят жилье молодые семьи. При этом есть проблемы с местами в детских садах и школах.
"Я понимаю, что сроки очень сжатые, но нам необходимо постараться и сдать эти два объекта в 2021 году к началу учебного года, то есть к 1 сентября. Это даст возможность начать полноценный учебный процесс в новых зданиях и школьникам, и педагогам", - цитирует пресс-служба Бречалова, который по итогам совещания с представителями муниципалитета и директорами школ дал поручение приступить к строительству обеих школ в этом году и установил жесткие сроки сдачи объектов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловЗавьяловский районОбщество
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