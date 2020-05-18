В Подмосковье две тысячи пациентов находятся на кислородной поддержке

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 8,5 тысяч коек с кислородом уже развернуты в Более 8,5 тысяч коек с кислородом уже развернуты в Подмосковье , на кислородной поддержке находятся две тысячи пациентов, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Сейчас 8,6 тысяч коек с кислородом. Причем на кислородной поддержке у нас находятся две тысячи пациентов, поэтому резерв достаточно большой", - рассказала министр в интервью газете "Коммерсант".

По ее словам, на стационарном лечении находятся 9,5 тысяч человек с коронавирусом и пневмонией. При этом 18,5 тысяч человек больных COVID-19 лечатся дома, симптомы заболевания есть 36% из них.

Она также отметила, что новые койки открываются ежедневно, уже достигнуто 50% свободных мест в стационарах. По нормативу Минздрава, в Подмосковье должно быть 15 тысяч "профильных" коек, сейчас есть уже 94% от этого норматива - 14,4 тысячи.

"За апрель среднесуточно госпитализация составила 430 человек, на начало мая немного подросла — до 480 человек в сутки. Но у нас и выписка растет соответственно, потому что пациенты выздоравливают. И мы надеемся, пока очень осторожно говорим, что госпитализация начинает снижаться", - добавила она.