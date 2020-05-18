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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T03:52
https://ria.ru/20200518/1571590322.html
В Подмосковье две тысячи пациентов находятся на кислородной поддержке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_6721d9234865686d05fe1585413b9c79.jpg
РИА Новости

В Подмосковье две тысячи пациентов находятся на кислородной поддержке

03:52 18.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 8,5 тысяч коек с кислородом уже развернуты в Подмосковье, на кислородной поддержке находятся две тысячи пациентов, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Сейчас 8,6 тысяч коек с кислородом. Причем на кислородной поддержке у нас находятся две тысячи пациентов, поэтому резерв достаточно большой", - рассказала министр в интервью газете "Коммерсант".

По ее словам, на стационарном лечении находятся 9,5 тысяч человек с коронавирусом и пневмонией. При этом 18,5 тысяч человек больных COVID-19 лечатся дома, симптомы заболевания есть 36% из них.
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Она также отметила, что новые койки открываются ежедневно, уже достигнуто 50% свободных мест в стационарах. По нормативу Минздрава, в Подмосковье должно быть 15 тысяч "профильных" коек, сейчас есть уже 94% от этого норматива - 14,4 тысячи.
"За апрель среднесуточно госпитализация составила 430 человек, на начало мая немного подросла — до 480 человек в сутки. Но у нас и выписка растет соответственно, потому что пациенты выздоравливают. И мы надеемся, пока очень осторожно говорим, что госпитализация начинает снижаться", - добавила она.
Всего в Подмосковье, по данным на 17 мая, 27 тысяч выявленных случаев заболевания новым типом коронавируса. Уже более 3 тысяч человек выздоровели, скончались 268.
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