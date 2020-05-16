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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:53
https://ria.ru/20200516/1571552025.html
Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1200 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570751853_0:291:3123:2048_1036x0_80_0_0_2acce30da4354f5d5cba1729e290bb3e.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1200 человек

15:53 16.05.2020
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© REUTERS / Rafael MarchanteМедицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне
Медицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне
© REUTERS / Rafael Marchante
МАДРИД, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Португалии превысило 1200 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли тринадцать человек, общее число жертв составило 1203 человека. Число выявленных случаев заражения достигло 28 810 человек, за последние 24 часа – 227 человек. Выздоровели 3 822 человека.
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С понедельника, 18 мая, Португалия перейдет ко второй фазе ослабления карантинных мер. Будут открыты рестораны, бары, кафе, террасы, музеи, небольшие магазины площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции. Возобновят работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь смогут посещать своих близких в домах престарелых.
Накануне премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, а сотрудники пляжа дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) - зеленый, средняя (2/3) - желтый, полная – красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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