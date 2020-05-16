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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:35
https://ria.ru/20200516/1571551402.html
Следствие проверит сообщения о невыплатах денег рязанским медработникам
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Следствие проверит сообщения о невыплатах денег рязанским медработникам

15:35 16.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Следствие проводит проверки по сообщениям о невыплате денег бригадам скорой помощи в Рязанской области, работавшим с зараженными коронавирусом, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
"Следственным управлением СК РФ по Рязанской области организованы доследственные проверки по размещенным в сети Интернет информациям о полных или частичных невыплатах денежных средств водителям и фельдшерам бригад скорой помощи Рязанской МРБ и рязанской клинической станции скорой помощи, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
В ходе проверок следователи должны установить размеры существующих задолженностей, выяснить обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать им правовую оценку.
Ход и результаты процессуальных проверок находятся на контроле руководителя следственного управления.
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По данным на субботу, количество жителей Рязанской области, заразившихся COVID-19, достигло 2214. Ранее сообщалось о восьми летальных случаях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
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