Следствие проверит сообщения о невыплатах денег рязанским медработникам

БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Следствие проводит проверки по сообщениям о невыплате денег бригадам скорой помощи в Рязанской области, работавшим с зараженными коронавирусом, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
"Следственным управлением СК РФ по Рязанской области организованы доследственные проверки по размещенным в сети Интернет информациям о полных или частичных невыплатах денежных средств водителям и фельдшерам бригад скорой помощи Рязанской МРБ и рязанской клинической станции скорой помощи, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
В ходе проверок следователи должны установить размеры существующих задолженностей, выяснить обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать им правовую оценку.
Ход и результаты процессуальных проверок находятся на контроле руководителя следственного управления.
По данным на субботу, количество жителей Рязанской области, заразившихся COVID-19, достигло 2214. Ранее сообщалось о восьми летальных случаях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.