В Карелии начали снимать ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Карелии Глава Карелии Артур Парфенчиков начал поэтапное снятие введенных из-за коронавируса ограничений в регионе: открываются туристические объекты на воздухе и библиотеки, в Петрозаводске с 18 мая запустят троллейбусы.

С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Работа общественного транспорта в республике прекращена с 29 марта. По состоянию на 16 мая, в Карелии выявлено 215 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

"С 18 мая в Петрозаводске возобновят работу троллейбусы, распоряжение об этом подписал накануне", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте"

Согласно документу, пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест, водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках. На входах в троллейбусы будут установлены дозаторы для обработки рук антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Автобусное сообщение в республике, а также работа маршрутных автобусов в Петрозаводске пока не возобновляется.

С 20 мая в республике вновь заработают библиотеки. Обслуживание жителей разных возрастов будет разделено по времени. Свободный доступ в фонды и читальные залы пока ограничат. Также, согласно распоряжению, в Карелии начнут работать объекты туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.