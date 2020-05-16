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2020-05-16T15:15
https://ria.ru/20200516/1571550824.html
В Россию из Сербии вернулся третий самолет с военными медиками
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020947_238:0:3072:1594_1036x0_80_0_0_a4d4f5a0d0e4dba9453245cfd3e9932b.jpg
РИА Новости

В Россию из Сербии вернулся третий самолет с военными медиками

15:15 16.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Третий самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе с коронавирусом, приземлился на аэродроме "Чкаловский" в Московской области, сообщило министерство обороны РФ.
Ранее силовое ведомство сообщило, что на субботу запланировано три рейса для перевозки российских военных из Сербии, два самолета уже успешно приземлились в Подмосковье.
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
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"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76СербияМосковская область (Подмосковье)Безопасность
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