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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:10
https://ria.ru/20200516/1571550695.html
В Бельгии сократилось число умерших с COVID-19 и с подозрением на него
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571391413_0:246:3051:1962_1036x0_80_0_0_0a0320ddf84b93f00b1ddd576126310e.jpg
РИА Новости

В Бельгии сократилось число умерших с COVID-19 и с подозрением на него

15:10 16.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirМужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Francois Lenoir
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. В Бельгии, которая две недели реализует меры по постепенной отмене изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, за последние сутки скончались 47 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число смертей с начала вспышки составляет 9005, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны.
В пятницу сообщалось о 56 летальных исходах.
За сутки выявлено 345 новых заболевших, а общее число заражений составляет теперь 54 989. Специалисты подчеркивают, что уверенная тенденция на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене карантина.
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Госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом (накануне сообщалось о 67 госпитализациях). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 380 до 364 пациентов. Выписались 159 выздоровевших (накануне сообщалось о 190).
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
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С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБельгияВ мире
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