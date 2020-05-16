В Бельгии сократилось число умерших с COVID-19 и с подозрением на него

БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. В Бельгии , которая две недели реализует меры по постепенной отмене изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, за последние сутки скончались 47 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число смертей с начала вспышки составляет 9005, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны.

В пятницу сообщалось о 56 летальных исходах.

За сутки выявлено 345 новых заболевших, а общее число заражений составляет теперь 54 989. Специалисты подчеркивают, что уверенная тенденция на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене карантина.

Госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом (накануне сообщалось о 67 госпитализациях). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 380 до 364 пациентов. Выписались 159 выздоровевших (накануне сообщалось о 190).

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.