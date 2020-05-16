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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:24
https://ria.ru/20200516/1571546199.html
В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом

13:17 16.05.2020 (обновлено: 13:24 16.05.2020)
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
МАДРИД, 16 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки составило 102, на 36 меньше, чем днем ранее, сообщает министерство здравоохранения.
Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 563, это четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.
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За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 539 новых случаев заражения, с начала эпидемии – 230 698 (четвертое место в мире после США, России и Великобритании), из них 50 723 медики.
Выздоровели за сутки 1663 пациента, с начала эпидемии – 146 446.
Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за сутки составило 138 человек, при помощи тестов ПЦР было выявлено 549 новых случаев заболевания, выздоровели 1409 пациентов.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перейдут еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПедро СанчесИталияСШАКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
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