В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом

В Испании выяснили, сколько человек в стране побороли коронавирус

В Испании выяснили, сколько человек в стране побороли коронавирус

За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 539 новых случаев заражения, с начала эпидемии – 230 698 (четвертое место в мире после США, России и Великобритании), из них 50 723 медики.