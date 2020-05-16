В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 941 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 89 человек (11 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 219 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 13 таких случаев, из них 12 – локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущены 70 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 561 бессимптомный носитель.