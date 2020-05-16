В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом и 13 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 10 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из восьми новых случаев – два локальные (выявлены в провинции Цзилинь) и шесть ввозных – один на Хайнане и пять в Шанхае. В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1698 ввозных случаев COVID-19, из них 1652 человека уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 941 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 89 человек (11 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 219 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 13 таких случаев, из них 12 – локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущены 70 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 561 бессимптомный носитель.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.