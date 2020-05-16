Пушков оценил желание Трампа достичь стратегической стабильности

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что продление Вашингтоном Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Россией - это единственный пути к стратегической стабильности.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает против искусственных увязок, которые ставят под вопрос продление документа.
"Ссылки США на необходимость участия Китая в переговорах о ядерном оружии выглядят как поиск предлога для того, чтобы не продлевать СНВ-3. Хорошо известно: Китай на такие переговоры не пойдет. (Президент США Дональд - ред.) Трамп хочет, как сам говорит, стратегической стабильности? Путь один: продлить СНВ-3", - написал Пушков в своем Twitter.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий.