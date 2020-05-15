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2020-05-15T15:30
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США призвали Белоруссию расширить доступ к своему рынку
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РИА Новости

США призвали Белоруссию расширить доступ к своему рынку

15:30 15.05.2020
6955
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМайк Помпео
Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США призывают Белоруссию расширить доступ для американских компаний к своему рынку и провести рыночные реформы, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Соединенные Штаты настоятельно призывают Беларуссию продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО", - говорится в заявлении госсекретаря.
Помпео подчеркнул, что это поможет "Белоруссии полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал".
"Соединенные Штаты с нетерпением ждут продолжения укрепления нашего партнерства", - добавил Помпео.
Клайпедский морской порт
11 мая, 11:23
Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти
118830858
Обсудить 15
Майк ПомпеоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Соединенные Штаты с нетерпением ждут продолжения..." - все по накатанной. Белорусам привет.
15 мая, 15:34
ВВладимир
6620503
Процесс пошел! Печеньки в пути!
15 мая, 15:32
Семен Семеныч
6360303
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