США призвали Белоруссию расширить доступ к своему рынку

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США призывают Белоруссию расширить доступ для американских компаний к своему рынку и провести рыночные реформы, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Соединенные Штаты настоятельно призывают Беларуссию продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО", - говорится в заявлении госсекретаря.
Помпео подчеркнул, что это поможет "Белоруссии полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал".
"Соединенные Штаты с нетерпением ждут продолжения укрепления нашего партнерства", - добавил Помпео.