США призвали Белоруссию расширить доступ к своему рынку

"Соединенные Штаты настоятельно призывают Беларуссию продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО", - говорится в заявлении госсекретаря.