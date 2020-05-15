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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:54
https://ria.ru/20200515/1571503546.html
Под Псковом выявили 117 заболевших COVID-19 во внутрибольничных очагах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478825_0:0:3346:1883_1036x0_80_0_0_3cde7857bcb0cd9228ce06ed80085e3c.jpg
РИА Новости

Под Псковом выявили 117 заболевших COVID-19 во внутрибольничных очагах

14:54 15.05.2020
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© Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Более 110 инфицированных COVID-19, включая медработников, выявлено во внутрибольничных очагах этой инфекции в Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Накануне главврач областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева сообщала, что с начала эпидемии в регионе выявлено 7 внутрибольничных очагов коронавирусной инфекции. При этом, по ее оценке, в большинстве из них вспышка COVID-19 среди пациентов и медиков не получила дальнейшего распространения.
"Во всех очагах сегодня инфицировано 117 человек. Это касается только системы здравоохранения", - сказала Гаращенко на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.
По ее оценке, наиболее крупный очаг возник в апреле в Островской межрайонной больнице, где был зафиксирован 41 случай коронавируса, в том числе у 19 медработников. Говоря о возможной вспышке COVID-19 в Госпитале ветеранов войн, где во второй декаде мая коронавирус был выявлен у одного из пациентов, Гаращенко отметила, что "это пока не очаг".
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку причин возникновения нового внутрибольничного очага в этом госпитале. Он добавил, что в дальнейшем такие проверки будут проводиться при каждой вспышке коронавируса в медучреждениях региона.
По данным регионального оперштаба, в Псковской области на пятницу подтверждено 386 случае коронавируса против 368 случаев на четверг. Выздоровели 112 человек, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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