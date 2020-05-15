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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:16
https://ria.ru/20200515/1571500255.html
Путин рассказал о специализированном коечном фонде для борьбы с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о специализированном коечном фонде для борьбы с COVID-19

14:12 15.05.2020 (обновлено: 14:16 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионах нужно держать на самом высоком уровне готовности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь повторю, специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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