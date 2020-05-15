Путин рассказал о специализированном коечном фонде для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионах нужно держать на самом высоком уровне готовности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь повторю, специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.