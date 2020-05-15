В ЕР предложили отложить введение обязательной маркировки товаров

"В числе оперативных предложений – перенос сроков введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году. Эта мера нужна для того, чтобы не допустить сбоев из-за последствий снижения деловой активности в период пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.