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2020-05-15T14:04
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В ЕР предложили отложить введение обязательной маркировки товаров
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РИА Новости

В ЕР предложили отложить введение обязательной маркировки товаров

14:04 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Сергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сергей Неверов . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред Андрей Исаев предложили отложить введение маркировки товаров, для которых она должна была стать обязательной в 2020 году, сообщила пресс-служба фракции.
Сообщается, что Неверов и Исаев направили секретарю Генерального совета партии Андрею Турчаку предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
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"В числе оперативных предложений – перенос сроков введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году. Эта мера нужна для того, чтобы не допустить сбоев из-за последствий снижения деловой активности в период пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Андрей ИсаевЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовЭкономика
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