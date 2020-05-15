В ЕР предложили отложить введение обязательной маркировки товаров

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред Андрей Исаев предложили отложить введение маркировки товаров, для которых она должна была стать обязательной в 2020 году, сообщила пресс-служба фракции.
Сообщается, что Неверов и Исаев направили секретарю Генерального совета партии Андрею Турчаку предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
"В числе оперативных предложений – перенос сроков введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году. Эта мера нужна для того, чтобы не допустить сбоев из-за последствий снижения деловой активности в период пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.