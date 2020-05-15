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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-15T13:58
https://ria.ru/20200515/1571498980.html
В Оренбуржье утвердили нового уполномоченного по правам ребенка
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_82b38790f7c6501fd87e0987a92f182b.jpg
РИА Новости

В Оренбуржье утвердили нового уполномоченного по правам ребенка

13:58 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Новым детским омбудсменом Оренбуржья стала многодетная мать Анжелика Линькова, ее кандидатуру одобрили более тридцати депутатов законодательного собрания области, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"Уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области стала многодетная мать Анжелика Линькова. Ранее она занимала должность старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Оренбургской области, является полковником юстиции", - говорится в сообщении.
Глава области Денис Паслер поздравил Линькову с новой должностью, пожелал новому детскому омбудсмену быть особенно внимательной и отзывчивой к проблемам и нуждам юных оренбуржцев.
"Главное, за ежедневной "текучкой", за работой с документами не забывайте о том, что главное в вашей работе - это внимание к каждому обращению детей и их родителей. Не отдаляйтесь от реальных проблем и потребностей оренбуржцев", - подчеркнул Паслер.
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13 мая, 13:43Оренбургская область
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьОбщество
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