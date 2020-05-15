В Оренбуржье утвердили нового уполномоченного по правам ребенка

"Уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области стала многодетная мать Анжелика Линькова. Ранее она занимала должность старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Оренбургской области, является полковником юстиции", - говорится в сообщении.

"Главное, за ежедневной "текучкой", за работой с документами не забывайте о том, что главное в вашей работе - это внимание к каждому обращению детей и их родителей. Не отдаляйтесь от реальных проблем и потребностей оренбуржцев", - подчеркнул Паслер.