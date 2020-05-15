В Оренбуржье утвердили нового уполномоченного по правам ребенка

ОРЕНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Новым детским омбудсменом Оренбуржья стала многодетная мать Анжелика Линькова, ее кандидатуру одобрили более тридцати депутатов законодательного собрания области, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"Уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области стала многодетная мать Анжелика Линькова. Ранее она занимала должность старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Оренбургской области, является полковником юстиции", - говорится в сообщении.
Глава области Денис Паслер поздравил Линькову с новой должностью, пожелал новому детскому омбудсмену быть особенно внимательной и отзывчивой к проблемам и нуждам юных оренбуржцев.
"Главное, за ежедневной "текучкой", за работой с документами не забывайте о том, что главное в вашей работе - это внимание к каждому обращению детей и их родителей. Не отдаляйтесь от реальных проблем и потребностей оренбуржцев", - подчеркнул Паслер.