В Марий Эл шесть пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусом в Марий Эл находятся на искусственной вентиляции легких, сообщил минздрав республики.
По данным регионального оперштаба, на 15 мая в Марий Эл зафиксировано 45 новых случаев заболевания, 51 человек выписан в связи с выздоровлением. За все время пандемии в регионе выявили 1078 заболевших, 809 человек вылечились, семь умерли.
"Всего в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 310 человек. Из них с пневмонией – 289, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 80. В тяжелом состоянии 126 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 180, легкой степени тяжести – четыре. Шесть пациентов на искусственной вентиляции легких, 155 нуждаются в кислородной поддержке", - говорится в сообщении минздрава.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находится 1151 человек, в том числе 1137 – контактных с людьми с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего сняты с наблюдения 6977 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.