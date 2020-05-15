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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:48
https://ria.ru/20200515/1571497851.html
В Марий Эл шесть пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Марий Эл шесть пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

13:48 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусом в Марий Эл находятся на искусственной вентиляции легких, сообщил минздрав республики.
По данным регионального оперштаба, на 15 мая в Марий Эл зафиксировано 45 новых случаев заболевания, 51 человек выписан в связи с выздоровлением. За все время пандемии в регионе выявили 1078 заболевших, 809 человек вылечились, семь умерли.
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"Всего в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 310 человек. Из них с пневмонией – 289, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 80. В тяжелом состоянии 126 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 180, легкой степени тяжести – четыре. Шесть пациентов на искусственной вентиляции легких, 155 нуждаются в кислородной поддержке", - говорится в сообщении минздрава.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находится 1151 человек, в том числе 1137 – контактных с людьми с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего сняты с наблюдения 6977 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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