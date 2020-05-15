В Марий Эл шесть пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

По данным регионального оперштаба, на 15 мая в Марий Эл зафиксировано 45 новых случаев заболевания, 51 человек выписан в связи с выздоровлением. За все время пандемии в регионе выявили 1078 заболевших, 809 человек вылечились, семь умерли.

"Всего в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 310 человек. Из них с пневмонией – 289, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 80. В тяжелом состоянии 126 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 180, легкой степени тяжести – четыре. Шесть пациентов на искусственной вентиляции легких, 155 нуждаются в кислородной поддержке", - говорится в сообщении минздрава.