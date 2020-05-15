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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2020-05-15T13:37
https://ria.ru/20200515/1571497033.html
В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы
https://cdn25.img.ria.ru/images/139218/82/1392188249_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6a81f3b154ac35198a9f2527d4595945.jpg
РИА Новости

В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы

13:37 15.05.2020
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Тюмень
Города России. Тюмень
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. В Тюменской области на новую антикризисную программу "Сохрани бизнес" направили 100 миллионов рублей; в ее рамках предприниматели могут взять до 1 миллиона рублей без предоставления залогового обеспечения, сообщил генеральный директор областного Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.
В первую очередь, он отметил пакет мер для самозанятых граждан.
"Все самозанятые, работающие в данном режиме, получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на человека - 12130 рублей. В Тюменской области, по данным налоговой службы, в таком режиме работает 4600 человек, каждый из них сможет получить эту выплату", - пояснил Шальнев.
Он напомнил, что по поручению президента в России планируется докапитализировать фонды микрофинансирования на 12 миллиардов рублей.
"Такой фонд микрофинансирования есть и в Тюменской области. Сейчас мы ждем конкретных цифр – сколько будет направлено от федерального правительства на докапитализацию нашего фонда. Мы уже предприняли меры по его докапитализации в рамках второго пакета мер поддержки. Мы направили на это 100 миллионов рублей – на новую антикризисную программу "Сохрани бизнес", - рассказал Шальнев.
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По его словам, заявки от предпринимателей на такую меру поддержки уже поступают.
"Предприниматели могут взять до 1 миллиона рублей без предоставления залогового обеспечения. Здесь мы подключаем программу нашего фонда, предоставляем поручительство на сумму обеспечения кредита. Либо можно взять сумму больше - до 2 миллионов рублей с залоговым обеспечением под ставку 6% годовых и на три года с возможностью отсрочки платежа основного долга на первые шесть месяцев. Сейчас у нас выдано 14 таких микрозаймов – на 16 миллионов рублей, а заявок поступило на сумму около 100 миллионов рублей. В работе более 90 заявок", - сообщил глава фонда.
Он выразил уверенность, что дополнительное федеральное финансирование фонда  поможет поддержать как можно больше предпринимателей Тюменской области. 
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Тюменская областьТюменская областьЭкономика
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