В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы

ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. В Тюменской области на новую антикризисную программу "Сохрани бизнес" направили 100 миллионов рублей; в ее рамках предприниматели могут взять до 1 миллиона рублей без предоставления залогового обеспечения, сообщил генеральный директор областного Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.

В первую очередь, он отметил пакет мер для самозанятых граждан.

"Все самозанятые, работающие в данном режиме, получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на человека - 12130 рублей. В Тюменской области, по данным налоговой службы, в таком режиме работает 4600 человек, каждый из них сможет получить эту выплату", - пояснил Шальнев.

Он напомнил, что по поручению президента в России планируется докапитализировать фонды микрофинансирования на 12 миллиардов рублей.

"Такой фонд микрофинансирования есть и в Тюменской области. Сейчас мы ждем конкретных цифр – сколько будет направлено от федерального правительства на докапитализацию нашего фонда. Мы уже предприняли меры по его докапитализации в рамках второго пакета мер поддержки. Мы направили на это 100 миллионов рублей – на новую антикризисную программу "Сохрани бизнес", - рассказал Шальнев.

По его словам, заявки от предпринимателей на такую меру поддержки уже поступают.

"Предприниматели могут взять до 1 миллиона рублей без предоставления залогового обеспечения. Здесь мы подключаем программу нашего фонда, предоставляем поручительство на сумму обеспечения кредита. Либо можно взять сумму больше - до 2 миллионов рублей с залоговым обеспечением под ставку 6% годовых и на три года с возможностью отсрочки платежа основного долга на первые шесть месяцев. Сейчас у нас выдано 14 таких микрозаймов – на 16 миллионов рублей, а заявок поступило на сумму около 100 миллионов рублей. В работе более 90 заявок", - сообщил глава фонда.