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Культура
2020-05-15T13:57
https://ria.ru/20200515/1571494532.html
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
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РИА Новости

Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях

13:57 15.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Риз Уизерспун
Актриса Риз Уизерспун
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун впервые будет сотрудничать c Netflix. Она сыграет главные роли в двух романтических комедиях, сообщает Deadline.
Речь идет о фильме "К тебе или ко мне" (Your Place Or Mine), режиссером которого выступит сценаристка "Дьявол носит Прада" Алин Брош МакКенна, и о "Кактусе" (The Cactus) по мотивам бестселлера "Кактус. Никогда не поздно зацвести" Сары Хейвуд.
В первом рассказывается о двух лучших друзьях, которые помогают друг другу изменить жизнь: она решает воплотить, наконец, свою мечту, а он предлагает присмотреть за ее ребенком-подростком.
Во втором беременность главной героини в 45 лет заставляет сдержанную женщину полностью пересмотреть свою жизнь и отправиться в путешествие, в котором она обретает любовь и семью и учится принимать неожиданные повороты судьбы.
Уизерспун также выступит одним из продюсеров этих проектов. Актриса принимала участие в сериалах "Утреннее шоу" и "Большая маленькая ложь".
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