В Пермском крае могут отменить послабления режима самоизоляции

ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Руководство Руководство Пермского края при сохранении роста заболеваемости коронавирусом рассмотрит вопрос об отмене послаблений режима самоизоляции, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"Если такая динамика заболеваемости сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая", — цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства Пермского края Сергея Никифорова.

Никифоров уточнил, что к росту заболеваемости в регионе приводит несоблюдение жителями санитарно-эпидемиологических норм. "Сейчас важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости", — добавил зампред.

По данным краевого минздрава, суточный прирост пациентов с COVID с 5 по 12 мая составлял от восьми до 28 человек. За последние два дня, 13 и 14 мая, этот показатель превысил 40, а в пятницу достиг 50.

За время эпидемии в регионе зарегистрирован 921 случай с COVID-19, лечение в больнице проходят 262 пациента, выздоровели 489 человек, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.

Руководство Пермского края ввело на территории региона со 2 апреля режим строгой самоизоляции. Ограничительные меры были частично смягчены с 12 мая: власти разрешили возобновить работу салонам красоты, парикмахерским, автосалонам, небольшим магазинам непродовольственных товаров, ремонтным мастерским и МФЦ. Также жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице.