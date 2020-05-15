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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:39
https://ria.ru/20200515/1571490850.html
В Пермском крае могут отменить послабления режима самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_0:190:2986:1870_1036x0_80_0_0_2d5226f155c6a63aa5491e3e366e2ec7.jpg
РИА Новости

В Пермском крае могут отменить послабления режима самоизоляции

12:40 15.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПермь
Пермь
© РИА Новости / Мария Ващук
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Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Руководство Пермского края при сохранении роста заболеваемости коронавирусом рассмотрит вопрос об отмене послаблений режима самоизоляции, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"Если такая динамика заболеваемости сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая", — цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства Пермского края Сергея Никифорова.
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Никифоров уточнил, что к росту заболеваемости в регионе приводит несоблюдение жителями санитарно-эпидемиологических норм. "Сейчас важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости", — добавил зампред.
По данным краевого минздрава, суточный прирост  пациентов с COVID с 5 по 12 мая составлял от восьми до 28 человек. За последние два дня, 13 и 14 мая, этот показатель превысил 40, а в пятницу достиг 50.
За время эпидемии в регионе зарегистрирован 921 случай с COVID-19, лечение в больнице проходят 262 пациента, выздоровели 489 человек, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.
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Руководство Пермского края ввело на территории региона со 2 апреля режим строгой самоизоляции. Ограничительные меры были частично смягчены с 12 мая: власти разрешили возобновить работу салонам красоты, парикмахерским, автосалонам, небольшим магазинам непродовольственных товаров, ремонтным мастерским и МФЦ. Также жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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